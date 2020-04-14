читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В больницах Ленинградской области десять пациентов было решено подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Согласно словам Сергея Вылегжанина, главы комитета по здравоохранению, на территории региона 98 человек, которые заражены коронавирусом, лечатся в домашних условиях, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

Отмечается также, что в области удалось подготовить около 1100 медицинских коек для зараженных. К концу этого месяца их число будет увеличено как минимум до 2000 штук. Регион также обладает 465 аппаратами ИВЛ, из которых почти половину можно использовать прямо сейчас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Забайкалье проверяют возможность завоза COVID-19 из Пензы

На территории Забайкальского края еще у трех местных жителей подозревают наличие коронавирусной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Силовики задержали двух сатанистов в Краснодаре

В издании RT, сославшемся на правоохранителей, сообщили о том, что в Краснодаре… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Врач-рентгенолог ростовской больницы №6 заразился коронавирусом

Татьяна Быковская, глава Минздрава Ростовской области, сообщила о том, что у врача-рентгенолога… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи, 14 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев, 14 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск, 14 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир, 14 апреля – пасмурно, до 16 °C |