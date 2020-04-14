В больницах Ленинградской области десять пациентов было решено подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Согласно словам Сергея Вылегжанина, главы комитета по здравоохранению, на территории региона 98 человек, которые заражены коронавирусом, лечатся в домашних условиях, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

Отмечается также, что в области удалось подготовить около 1100 медицинских коек для зараженных. К концу этого месяца их число будет увеличено как минимум до 2000 штук. Регион также обладает 465 аппаратами ИВЛ, из которых почти половину можно использовать прямо сейчас.