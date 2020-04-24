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Представители прокуратуры Томской области сообщили, что судом вскоре будет рассмотрено дело экс-работницы администрации Томска, которую обвиняют в краже денег у пациентов психбольницы.

Согласно версии следствия, бывшая сотрудница отдела опеки должна была заниматься тратой денежных средств, которые принадлежали недееспособным гражданам, лежавшим в городской психиатрической больнице, в интересах пациентов. Однако она присвоила себе часть этих денег, причинив людям ущерб в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В отношении бывшей чиновницы возбудили уголовное дело. Недавно была собрана вся необходимая доказательная база, поэтому дело передали в суд. Если подсудимую признают виновной, то ей будет грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.

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