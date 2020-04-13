Владислав Якушев, экс-участник «Антитеррористической операции» (АТО), призвал граждан Украины выходить на улицы, так как в ином случае на них скоро появятся «русские танки».

По словам националиста, местные СМИ никак не освещают критическую обстановку в Донбассе, уделяя все свое внимание коронавирусной инфекции. Он беспокоится о том, что после одновременных выборов в ДНР и ЛНР, а также на Украине новоизбранные парламентарии от Донбасса решат обратиться к РФ, попросив ее ввести войска в страну.

Он уверен, что все к этому ведет, так как на высоких должностях начинают появляться чиновники, управлявшие страной в период правления Януковича, а против ветеранов «АТО» продолжают возбуждать уголовные дела. Якушев считает, что при «сдаче интересов Украины» местным жителем придется выйти на улицы, несмотря на коронавирус, иначе в городах появятся «русские танки».