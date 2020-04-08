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Брюс Уиллис и Деми Мур, известные голливудские актеры, решили провести забавную пижамную вечеринку в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

Находясь в режиме самоизоляции, некогда одна из самых знаменитых звездных пар решила воссоединиться, чтобы провести время друг с другом и своими дочерями. Разумеется, о повторном браке речи не идет, однако актеры, судя по всему, сохранили дружеские отношения, поэтому устроили небольшую вечеринку, одевшись в бело-зеленые пижамы.

Напоминаем, что Уиллис женился на Мур в 1987 году, однако через 13 лет их брак распался. Впрочем, они продолжают часто видеться как дома, так и на работе. К примеру, прямо сейчас звездная пара участвует в съемках неизвестной картины.

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