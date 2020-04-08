Власти Белоруссии обратились к Европейскому союзу с просьбой о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозел Боррель. Он подтвердил, что Белоруссия попросила оказать помощь для систем здравоохранения, а также в преодолении экономического ущерба из-за коронавируса. Также они попросили о финансовой помощи, точная сумма в настоящее время неизвестна. Как предполагает Боррель, речь идёт примерно о 60 миллионах евро. В настоящее время изучается, какой ответ можно дать на этот запрос.

В Белоруссии, по последним сведениям, 1 066 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. 13 пациентов погибло. Отмечается, что в стране не было введено карантинных мер.