В управлении СКР по Астраханской области сообщили об открытии уголовного дела на жителя региональной столицы, ударившего работника правоохранительных органов.

Согласно версии следствия, в одном из торговых центров города посетитель начал совершать противоправные действия по отношению к другому покупателю. Сотрудники магазина сразу же вызвали полицейских. Приехавшие стражи правопорядка разняли участников конфликта и начали проведение разбирательства.

Во время разговора с хулиганом тот нанес удар головой по сотруднику полиции. Теперь если его признают виновным в нападении на полицейского, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.