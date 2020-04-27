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В 2020 году корпорация Apple собирается выпустить новые флагманские модели iPhone позже запланированного времени.

Информацию рассказало издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник. Как отмечается, Apple обычно презентует новые модели в середине сентября, а продажи начинаются ближе к концу месяца. В начале лета происходит увеличение производства устройств для того, чтобы к старту продаж их имелось достаточное количество.

Причиной задержки, как сообщается, является временная приостановка заводов из-за коронавирусной эпидемии. Некоторое количество смартфонов будет произведено, начиная с июля, но увеличение производства начнётся позже примерно на месяц.

В итоге, производство смартфонов во второй половине 2020 года сократится примерно на 20% от обычного объёма производства.

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