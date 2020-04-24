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Американский телеканал “Fox News” выложил на своём сайте видеозапись перехвата истребителем России Су-35 американского разведчика Boeing P8A Poseidon.

По записи можно увидеть, что российский истребитель действует жестко, создавая для разведчика США опасность. Как было заявлено, перехват был осуществлён из-за того, что США создали помеху для нормальной работы систем России в Сирии. Это могло и вовсе оцениваться как атака, за которой, после первых предупреждений, был бы открыт огонь.

Американские пользователи, комментируя инцидент, предположили, что Россия отправила на перехват свой “единственный” истребитель. Также было предложено сбить один русский самолёт для предотвращения последующих аналогичных ситуаций. Как предполагается в комментариях, войну это не вызовет, а Россия будет знать, где её место.

Американцы призывают сбить российский самолет

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