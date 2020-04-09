Александра Масиас, медсестра, работающая в медучреждении города Нью-Йорк, рассказала в соцсетях, что из ее отделения «выписывают» только мертвецов.

По словам медработника, последнее время она трудится во временной палате интенсивной терапии. Масиас сообщила, что каждый день к ним приходят новые сотрудники, однако людей все равно не хватает, особенно опытных. У них также недостаточно лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов.

Медик добавила, что старается каждый день поддерживать больных, но никто из ее отделения еще не ушел на своих ногах – всех вывозили в мешках для трупов. Медсестра заявила, что немалое число умерших являлись молодыми людьми, не имевшими каких-либо серьезных хронических заболеваний.