Жительница села Таборы Ирина Пономарева уверена, что главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев принимает недостаточные меры по противодействию коронавирусу.

В связи с этим она подала на него в суд. Как считает Пономарева, Роспотребнадзор принимает недостаточно мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, и существующих ограничений недостаточно. По её словам, в Пермском крае на данный момент только приостановлена работа некоторых организаций, а, несмотря на то, что введён режим самоизоляции, перемещение людей никак не контролируется.

Пономарева отмечает, что в Прикамье не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, но требует ограничить выезд из Перми, для того, чтобы никто не распространил инфекцию из “очага болезни”.

Заявление было отправлено электронной почтой, так как обычная почта не работает, а на Госуслугах женщина не зарегистрирована. В связи с этим решение о принятии иска будет принято в понедельник.