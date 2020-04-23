Валерий Черешнев, академик РАН и иммунолог, уверен в том, что COVID-19 обладает природным происхождением, поэтому не является биологическим оружием.

По словам ученого, исследователи часто заблуждаются, и в виде примера привел ситуацию с ВИЧ. Как только специалисты открыли эту инфекцию, многие тоже считали, что она создана искусственным путем. Об этом даже говорил Люк Монтанье, известный вирусолог, который собственно и открыл данное заболевание.

Иммунолог считает, что подобные заблуждения возникают из-за того, что даже экспертам зачастую бывает трудно осознать, что настолько опасный вирус мог появиться в природе. Черешнев добавил, что на планете имеется немало схожих возбудителей, несущих огромную угрозу людям.