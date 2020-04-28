Актриса Агата Муцениеце утром 28 апреля опубликовала в своём Instagram стихотворение собственного сочинения, посвящённое Павлу Прилучному.

Ранее супруги объявили о разводе и разъехались, однако спустя некоторое время вновь сошлись на фоне эпидемии коронавируса. Но в итоге между ними возник очередной конфликт. Как заявила Агата, муж поднял на неё руку, а также выгнал из дома вместе с детьми. Сам Павел отказывает комментировать произошедшее.

В своём стихотворении Муцениеце рассказывает о своей любви к Прилучному, а также неожиданно извиняется перед ним, сообщив, что подвела, и прося не злиться.

По мнению поклонников, развод даётся актрисе очень тяжело, и она всё ещё сильно любит мужа, и пытается с ним примириться.