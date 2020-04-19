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Представители управления МВД по Магаданской области сообщили о том, что в одном из магазинов региональной столицы скончался девятнадцатилетний парень.

Согласно словам работников силового ведомства, данный инцидент произошел сегодня, 8 апреля, примерно в 3 часа дня по местному времени. В дежурную часть местного отдела МВД поступило сообщение от медиков, в котором отмечалось, что в торговой точке, находящейся на Комсомольской площади, умер молодой человек.

После этого на место инцидента тут же выехала следственно-оперативная группа, состоящая из полицейских и следователей. В настоящее время они осматривают магазин и опрашивают свидетелей случившегося. Причина смерти юноши неизвестна.

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