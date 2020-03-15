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Екатерина Колисниченко, звезда реалити-шоу «Дом-2», напугала своих подписчиков фотографией, на которой показана ее фигура до липосакции.

В 2019 году бывшая участница телешоу стала мамой, однако, будучи беременной, она решила ни в чем себе не отказывать, из-за чего набрала около тридцати лишних кило. Вначале телезвезда практически не стеснялась своего изменившегося внешнего вида, но затем решила, что необходимо что-то менять. Однако она не стала садиться на диету и выполнять изнуряющие тренировки, а просто легла под хирургический нож.

В течение следующих нескольких месяцев Колисниченко не демонстрировала фанатам, как сильно поменялся ее внешний вид, однако недавно все же опубликовала соответствующее фото. В подписи к нему она отметила, что раньше весила 72 килограмма, а после операции ее вес составил 63 кило.

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