Москвичам рассказали о правилах, которые необходимо соблюдать во время режима самоизоляции.

Как сообщается, с 30 марта жителям столицы вне зависимости от возраста необходимо соблюдать самоизоляцию. Покидать дом можно для посещения ближайшего магазина, покупки рецептурных лекарств или посещения врача. Также на расстоянии 100 метров от дома можно выгуливать питомцев или выйти, чтобы выбросить мусор. От занятий спортом или пробежек на свежем воздухе стоит воздержаться.

Можно пользоваться личным транспортным средством, в том числе для того, чтобы добрать до магазина, расположенного вдалеке от дома. Также отмечается, что действие билетов карты “Тройка” и “ТАТ” будет автоматически продлено на пять дней, если собственник карты не пользовался ею в период с 30 марта по 3 апреля.

До публикации регламентирующего акта можно без уведомления выезжать из Москвы в Московскую область и обратно.