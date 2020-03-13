Инфекционная больница города Пермь приняла мужчину с подозрением на заражение новым типом коронавируса COVID-19. Отмечается, что во вторник, 10 марта, он приехал из Франции.

Собранные анализы были направлены медиками в новосибирский научный центр, в котором должны будут подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. В медицинское учреждение пациента доставили на специальных изолирующих носилках. Сейчас он находится на карантине. Специалисты составляют список лиц, с которыми ранее контактировал мужчина.

Вчера также появилась информация о том, что у Андрея Борисова, главы театра оперы и балета Перми, не было найдено следов коронавируса. Неделю назад он прибыл из Франции, куда ранее отправился на командировку.