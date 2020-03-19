В Липецкой области обнаружена автор одной из ложных публикаций, посвящённых коронавирусу.

Согласно имеющейся информации, женщина выложила в социальных сетях ложные сведения о том, что в Данковском районе имеется множество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Выяснилось, что эти сведения она услышала в автобусе – мужчина рассказал, что якобы видел, как в Данкове осуществлялась перевозка большого количества заражённых.

Информация, как подчёркивается, не соответствует реальному положению дел. В настоящее время административные материалы были направлены в суд.

Правоохранительные органы осуществляют мониторинг соцсетей и устанавливают лица, занимающихся распространение ложной информации. Авторы этих сведений будут привлечены к ответственности.