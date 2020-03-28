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В Санкт-Петербурге попросили жителей, вернувшихся из отпуска, и собирающихся уйти в самоизоляцию, оповестить органы местного самоуправления.

Жителей региона, собирающихся провести двухнедельный карантин в Ленинградской области на своих дачах или загородных домах, попросили сообщить об этом по телефонам горячих линий, в зависимости от выбранного района. Полный список телефонов был опубликован на сайте администрации Ленобласти.

Данные меры касаются только тех граждан, кто недавно вернулся из заграничного путешествия и, согласно указанным мерам, должен находиться на двухнедельной самоизоляции. Кроме того, отмечается, что перемещение в Ленобласть из Санкт-Петербурга необходимо согласовать с Роспотребнадзором.

Отмечается, что, по состоянию на 28 марта в регионе 7 человек с диагностированным коронавирусом.

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