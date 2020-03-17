Представители УТР МВД РФ по ЦФО рассказали о том, что мужчина из Тульской области полностью оголился, когда не смог пробраться в кабину летчиков в авиалайнере.

Данный инцидент произошел в самолете, который поднялся в воздух из Акабы (Иордания) и приземлился в Москве. Согласно словам очевидцев, сразу после взлета хулиган встал со своего места и попробовал пройти в кабину пилотов, а потом попытался отпереть один из выходов. Когда ему этого не удалось, он начал снимать с себя одежду, никак не реагируя на членов экипажа и других пассажиров.

После приземления в «Домодедово», 31-летнего мужчину задержали и доставили в полицейскую часть. К тому времени он уже успокоился. При проведении медицинского осмотра у него не обнаружили следов алкоголя или наркотиков в крови.