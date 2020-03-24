Житель города Тавда Свердловской области был привлечён к уголовной ответственности за вызов скорой помощи и ложное сообщение о заражённой коронавирусом женщине.

Как сообщается, местный житель позвонил в медицинскую службу и сообщил, что у его жены коронавирус. На адрес была отправлена бригада “скорой помощи”, однако врачам дверь никто не открыл. Для помощи на адрес была вызвана полиция.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность звонившего и на следующий день доставили его в дежурную часть. Как было выяснено, мужчина в день инцидента поссорился с женой из-за того, что выпивал и поздно пришёл домой. В качестве мести он сообщил, что она заражена коронавирусом.

Также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за лжеминирование, кражи и побои. Сейчас ему грозит штраф за ложный вызов “скорой помощи”.