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В Китае мужчина, являющийся сотрудником пищевого предприятия, умер от хантавируса.

Как сообщается, мужчина почувствовал недомогание 23 марта, когда ехал в автобусе, перевозящем сотрудников его компании. В транспорте также находился медицинский работник, который позвонил в “скорую помощь”, когда увидел плохое самочувствие мужчины.

У него, ещё двух пассажиров, а также водителя, был выявлен жар. Все они были госпитализированы, у них взяли анализы на коронавирус. Через три часа после того, как мужчина был доставлен в больницу, он умер. Тесты на коронавирус у всех оказались отрицательными.

В дальнейшем тестировании обнаружилось, что причиной смерти мужчины является хантавирус – заболевание, основными носителями которого являются грызуны. От человек к человеку этот вирус, как уточняется, не передаётся.

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