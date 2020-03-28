Мария Захарова, представитель российского МИД, сообщила, что вчера, 27 марта, соответствующие ведомства получат финальные списки граждан РФ, которые испытывают сложности с возвращением на родину.

Согласно ее словам, министерство получило предписание отправить окончательные списки, необходимые для содействия выезду россиян, которые находятся за границей, в РФ, если у них возникли трудности с самостоятельным возвращением в страну. Она добавила, что граждане, которые хотят возвратиться на родину, должны связаться с российским посольством.

Отмечается, что эвакуация распространяется и на близких родственников россиян, не являющихся гражданами России. На данный момент времени из Таиланда и Индонезии должны будут возвратиться почти 20 000 граждан страны. Причиной эвакуации является быстрое распространение коронавирусной инфекции.