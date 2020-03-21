Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Ульяновской области, как выяснилось, был зарегистрирован у 15-летнего сына Михаила Рожкова – депутата ЗСО и директора ОАО “ПАТП-1”. Об этом пишет 73online.ru.

Как сообщается, подросток 16 марта вернулся в Москву из Великобритании, где он учится в частной школе. Кроме того, юноша успел побывать не только в столице, но и в Самаре, Димитровграде и в Ульяновске.

При этом первый тест не коронавирус показал отрицательный результат. Кроме того, у мальчика не было симптомов болезни, и анализы он сдал по настоянию родителей. Диагностировать инфекцию удалось только после повторного анализа. В настоящее время подросток находится в детской инфекционной больнице.

Также сообщается, что в британской школе, где обучается парень, случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.