45-летняя Яна Рудковская после возвращения из Парижа была вынуждена соблюдать двухнедельный карантин, который сейчас подошёл к концу.

По словам Рудковской, она не знает, радоваться ей или нет тому, что её карантин окончен. Она отметила, что сейчас закрывают школы, МГИМО, и теперь её старшие дети не учатся. Младший же, Саша, переживает из-за того, что могут закрыть лёд, и тогда он не успеет подготовиться к Олимпиаде. Также Рудковская волнуется из-за того, что из-за коронавируса все их концерты и гастроли перенесены на осень.

Кроме того, она рассказала, что муж её знакомой в Италии, а также его друг, переболели коронавирусом, но их семьи заболевание не подхватили. По мнению Яны, это зависит от иммунитета, и она призвала всех подписчиков заниматься спортом и принимать витамины.

Также Рудковская рассказала о тестировании вакцины против коронавируса в США, Германии и Китае. Препарат может быть запущен в производство к осени.