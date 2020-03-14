Энди Уилкинсон, 56-летний житель Великобритании, у которого уже есть семь внуков, решил рассказать журналистам, как ему удается в свои годы выглядеть на 25 лет моложе.

Согласно его словам, он работает в фитнес-центре инструктором. Уилкинсон считает, что ему удалось сохранить красивую внешность благодаря сбалансированному рациону питания и регулярному выполнению физических упражнений. Однако немалую роль в этом, по мнению британца, сыграли и гены.

В ходе интервью Энди отметил, что люди нередко быстро стареют из-за стресса, поэтому он старается не переживать по пустякам. Он также посоветовал пить достаточное количество воды, так как она крайне важна для поддержания кожи в хорошем состоянии.