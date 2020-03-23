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Сотрудники Ленинградской областной клинической больницы стали участниками всемирного флешмоба, призывающему людей к самоизоляции.

Флешмоб возник из-за пандемии коронавируса, и призывает людей обезопасить себя и близких, ограничить по возможности общение и находиться дома, соблюдая самоизоляцию. Участники флешмоба – врачи со всего мира, которые фотографируются с листами с надписью “Мы работаем для Вас! Вы останьтесь дома для нас!”.

Отмечается, что в Ленинградской больнице достаточно помещений, персонала и оборудования для того, чтобы оказать необходимую помощь всем пациентам. Сообщается о наличие в больнице аппаратов ЭКМО и 90 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Все койки в больнице также оснащены подачей кислорода.

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