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Ирина Шлычкова, российский врач, во время недавнего телеэфира решила объяснить, почему коронавирусная инфекция распространяется по территории Италии настолько быстро.

Согласно словам реаниматолога, начало эпидемии совпадает со стартом Недели моды и распродажами, так как в этот период времени в страну прибыло большое количество жителей КНР. Другим масштабным очагом заражения оказался матч по футболку, который состоялся в Милане. Дело в том, что туда прибыли болельщики из Бергамо – именно этот город первым сообщил о появлении зараженных.

В СМИ заявляют, что во всем мире сейчас COVID-19 заражены более 532 тысяч человек. В Италии число зараженных превышает 80,5 тысячи человек, причем 8,2 тысячи пациентов уже скончались.

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  • Анна
  • 26.03.2020
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