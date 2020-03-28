Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи “60 минут” призвала россиян соблюдать карантин во время “выходной” недели.

По словам Шлычковой, происходящее является не каникулами, а настоящей войной, и если люди выйдут на улицы, то вирус их поразит, как пуля. В случае же, если на улицу всё же пришлось выйти, она дала совет идти от других людей как минимум на расстоянии метра.

Также Шлычкова сообщила, что даже дома уже две недели ходит в медицинской маске. Её саму это не спасёт, но поможет предотвратить заражение окружающих.

Врач уже 22 года живёт в Италии и, по её словам, если бы в стране соблюдали такие требования с самого начала, то столь тяжёлой текущей ситуации можно было бы избежать.