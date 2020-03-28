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Пентагон провел проверку в украинских ВС и обнаружил многочисленные факты хищений. В результате США может в скором времени заморозить военную помощь Украине.

В Telegram-канале «СВАРЩИКИ» отмечают, что проверка, организованная американской стороной, заметно затянулась из-за того, что украинскому командованию не удалось сразу отправить нужные сведения о том, где находится оборудование, прибывшее из США. Затем инспекторы обнаружили, что из показанных систем и средств почти 30% находятся в нерабочем состоянии. Некоторые устройства и вовсе нельзя починить.

Отмечается, что украинские военные потеряли или украли тепловизоры, средства связи и очки ночного видения. Генеральной инспекции Пентагона предстоит представить результаты своей проверки американскому Конгрессу, так как военная помощь была осуществлена на деньги налогоплательщиков США.

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