Расследование дела о столкновении самодельного катера и наливного танкера на Енисее завершено и направлено в суд.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. На Енисее катер, который вёз двух пассажиров из посёлка Бор в посёлок Новоназимово, столкнулся с танкером. В результате происшествия один человек, пассажир катера, погиб.

Как было установлено, водитель катера не предпринял необходимых действия для того, чтобы избежать столкновения. При этом он предвидел возможность столкновения, однако продолжил движение, рассчитывая успеть пересечь встречный курс танкера. Однако расстояние между ними были слишком мало, а скорость танкера велика, и столкновения избежать не удалось.

Водитель катера вместе с одним пассажиром сумели спастись, но второй пассажир был в рубке, заполняющейся водой. В итоге он погиб от асфиксии. Водитель катера свою вину в произошедшем полностью признал.

