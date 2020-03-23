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Певица Лолита опубликовала в Instagram провокационную видеозапись.

В начале видео Лолита крупным планом демонстрирует свою грудь в кружевном лифчике, при этом она тяжело дышит. После этого камера показывает общий план, и становится понятно, что певица занята ответственным делом – она чистит унитаз. Как отметила Лолита в подписи, подобное занятие на карантине является “сплошным удовольствием”.

Поклонники во мнениях по поводу видео разделились. Одни оценили шутку и сообщили, что Лолита унитазы моет эротично, и она даже на карантине способна сделать шоу. Они заметили, что начало напоминает им немецкие фильмы для взрослых.

Другие отметили, что после этого видео пришла домработница, и уже она сделала настоящую уборку. А кое-кто даже обратил внимание на интерьер и раскритиковал его.

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