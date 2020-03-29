Певица Вера Брежнева, находящаяся дома на карантине, поделилась в Instagram фото с глубоким декольте.

В кадре 38-летняя певица позирует в лёгком обтягивающем топе телесного цвета, выставив на передний план свою открытую грудь, что весьма порадовало многочисленных поклонников. В подписи к снимку Брежнева посоветовала всем подписчикам беречь себя и оставаться дома, а также поинтересовалась у них о теме совместного прямого эфира – сейчас, из-за карантина, у Веры достаточно много освободившегося времени.

Поклонники опубликованную фотографию восприняли с восторгом, и написали певице множество комплиментов её красоте. Некоторые отметили, что Брежнева является кумиром молодости, и с тех пор она практически не изменилась.