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Певица Вера Брежнева, находящаяся дома на карантине, поделилась в Instagram фото с глубоким декольте.

В кадре 38-летняя певица позирует в лёгком обтягивающем топе телесного цвета, выставив на передний план свою открытую грудь, что весьма порадовало многочисленных поклонников. В подписи к снимку Брежнева посоветовала всем подписчикам беречь себя и оставаться дома, а также поинтересовалась у них о теме совместного прямого эфира – сейчас, из-за карантина, у Веры достаточно много освободившегося времени.

Поклонники опубликованную фотографию восприняли с восторгом, и написали певице множество комплиментов её красоте. Некоторые отметили, что Брежнева является кумиром молодости, и с тех пор она практически не изменилась.

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