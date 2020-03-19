В Воронежской области зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

Согласно имеющейся информации, заболевшие прибыли из путешествия по Польше. В настоящее время они находятся в инфекционных боксах Новоусманской районной больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что никто их них не посещал работу.

Близкие и контактирующие с заболевшими установлены. Им требуется вызвать врача на дом для взятия анализов и находиться дома, не покидая его. Родственники заражённых отправлены на домашний карантин.

Все необходимые подготовки инфекционного отделения к приему пациентов с коронавирусом, как отмечается, были совершены заранее. В настоящее время в Воронежской области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус.