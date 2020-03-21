В Татарстане врачи выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.

Четверо из заболевших являются жителями Татарстана, один из другого российского региона. Все они прибыли из-за границы и с другими гражданами не контактировали. Два человека прибыли из Франции и были доставлены к врачам из аэропорта. Ещё трое путешествовали в Швейцарии и Испании, и находились на самоизоляции. В больницу их доставили из дома.

В настоящее время все заражённые были помещены в республиканскую инфекционную больницу под наблюдение медиков. Отмечается, что пациенты чувствуют себя хорошо, у них отсутствует температура, общее состояние близко к удовлетворительному. Болезнь протекает в лёгкой форме.

Всего, таким образом, в Татарстане шесть пациентов с подтверждённым коронавирусом.