Военно-промышленная организация Lockheed Martin из США поделилась в соцсетях смонтированным видео, продемонстрировав на нём уничтожение “Тополь-М” и ЗРК С-400 “Триумф”.

Видеоролик, посвящённый работе подразделения Skunk Works, был выложен несколько дней назад на YouTube, а также в Twitter. Это подразделение, как отмечается, работает над самыми секретными проектами.

Созданная анимация показывает уничтожение “Тополь-М” и С-400, который занимается его прикрытием, в то время как их ликвидация производится крылатой ракетой. Наводка на цель производится истребителями и беспилотными аппаратами.

Отмечается, что в США уже не в первый раз демонстрируют смоделированное уничтожение российской военной техники.