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Американское информагентство The National Interest, сославшись на открытые источники, сообщило о том, что РФ в период с 2015-го по 2018-й год потеряла на территории Сирии не менее 19 воздушных судов и 60 военнослужащих.

По словам авторов материала, данные потери связаны с малым опытом военных России в проведении экспедиционных миссий и проблемами с боевыми машинами. Не допустить этих происшествий можно было путем применения беспилотников и высокоточного оружия. Они отметили, что всего было сбито 8 российских самолетов и 11 вертолетов.

Однако в заключении военные эксперты отметили, что данные потери не помешали российским ВКС и ВМФ осуществить свыше 39 тысяч боевых вылетов к 2018 году, что привело к изменению хода конфликта и постепенному отвоеванию сирийских земель у боевиков.

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