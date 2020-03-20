В одной из съемных квартир города Серпухов родители бросили 2-летнего ребенка. Мальчика обнаружил владелец жилья, пришедший для снятия показаний счетчиков.

В квартире мужчина также обнаружил записку, на которой была написана просьба отвезти малыша в детдом или полицию. Владелец апартаментов вызвал правоохранительные органы, которым сообщил, что сдавал жилье молодым родителям с ребенком.

Позднее полицейские выяснили, что мать мальчика в настоящее время находится в московской больнице, где проходит лечебный курс. За ребенком должен был приглядывать его отец. В настоящее время полицейские занимаются его поисками. Малыша поместили в медицинское учреждение.