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Главный государственный врач по городским округам Серпухов, Пущино и Чехов в связи с распространением коронавируса выдал администрациям муниципалитетов предписания о предотвращении эпидемии инфекции в регионе.

Данные предписания были опубликованы на официальном сайте администрации Серпухова. Однако, если скачать архив, то можно увидеть лишь два совершенно пустых документа.

Как сообщает oka.fm, журналисты издания, пытаясь выяснить причины пустых файлов, позвонили в офис Роспотребнадзора Серпухова. Там возникшей ситуации удивились, однако предоставлять документ в электронном виде отказались, заявив, что для этого требуется подать письменный запрос. Также было отказано в требовании соединить с руководством.

Было высказано предположение, что ведомство по неизвестным причинам пытается скрыть предписания главного врача.

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