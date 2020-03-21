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Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, в регионе в инфекционную больницу было госпитализировано 96 человек.

Из них у 13 пациентов подозревают коронавирус. При этом экспресс-тест дал положительный результат у трёх человек. Эти люди являются семьёй, вернувшей из Испании. Они ожидают точные результаты лабораторного анализа.

Кроме того, была госпитализирована женщина, контактировавшая с вернувшейся из Испании семьёй. Ранее она отказывалась добровольно поехать в инфекционное отделение, но после переговоров открыла дверь врачам.

Также в Великих Луках был задержан и обследован гражданин Китая. У него отсутствует симптоматика коронавируса, экспресс-тест дал отрицательный результат. В настоящее время он помещён на карантин в “Гороховое озеро”.

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