В Обнинске ночью в дежурную часть позвонил местный житель, сообщивший о подозрительном мужчине в одном из гаражных кооперативов.

Поблизости проезжал патрульный наряд, который отправился на место и действительно заметил этого человека, находившегося рядом с одним из гаражей. Кроме того, рядом с гаражом находились вещи, которые мужчина собирался похитить.

Заметив патруль, мужчина скрылся. Как оказалось, он зашёл в гараж и попытался спрятаться в ремонтной яме под досками, однако полицейские его всё же обнаружили. Как было выяснено, мужчина, 1986 года рождения, является безработным, он ранее был судим за кражу.

В гараж он проник, взломав замок. Среди вещей, которые он собирался похитить – строительные инструменты, велосипед, алкоголь, бутылка минералки, машинное масло и пакет с перчатками.