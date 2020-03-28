Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщили о заражении в регионе еще двух человек.

Отмечается, что первая заболевшая подхватила коронавирус от своей матери, недавно вернувшейся из Великобритании. В понедельник, 23 марта, девушку положили в больницу с симптомами ОРВИ, а сегодня пришел положительный результат на инфекцию.

Вторая пациентка на прошлой неделе возвратилась из Таиланда, а через несколько дней у нее появились признаки простудного заболевания. Она сдала анализы, которые показали положительный результат на COVID-19. Обе больные в настоящее время лежат в инфекционным медицинском учреждении.