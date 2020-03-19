В настоящее время в Новгородской области 52 человека находятся на карантине.

Все эти люди вернулись из-за границы. Прибывшие получают постановление о том, что им необходимо изолировать себя по месту жительства сроком на две недели в случае, если у них отсутствуют симптомы коронавируса. К этим людям для проверки состояния их здоровья приходят медики.

В случае же, если какие-либо симптомы наблюдаются, человека направляют в инфекционную больницу под наблюдение медицинского персонала. За несоблюдение изоляции предусмотрена административная ответственность.

Данные о приехавших на поезде или прилетевших на самолёт в Роспотребнадзор передают транспортные компании. Те же граждане, кто пересёк границу на автомобиле, должны сообщить об этом самостоятельно.