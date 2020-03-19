читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящее время в Новгородской области 52 человека находятся на карантине.

Все эти люди вернулись из-за границы. Прибывшие получают постановление о том, что им необходимо изолировать себя по месту жительства сроком на две недели в случае, если у них отсутствуют симптомы коронавируса. К этим людям для проверки состояния их здоровья приходят медики.

В случае же, если какие-либо симптомы наблюдаются, человека направляют в инфекционную больницу под наблюдение медицинского персонала. За несоблюдение изоляции предусмотрена административная ответственность.

Данные о приехавших на поезде или прилетевших на самолёт в Роспотребнадзор передают транспортные компании. Те же граждане, кто пересёк границу на автомобиле, должны сообщить об этом самостоятельно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Русь Санкт-Петербург – Буллз | Вольфсбург тим (жен) – Аякс тим (жен) | Арсенал тим (жен) – Лион тим (жен) | Россия (люб) – Бразилия (люб) | Вольфсбург (люб) – РБ Лейпциг (люб) | Бавария (люб) – Айнтрахт (люб) | АЗ (люб) – Витесс (люб) |
Вам может понравиться

В Гатчине МФЦ открыло окно помощи Народного фронта

В Гатчине в МФЦ “Мои документы” начал работать проект по приему жалоб… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.03.2020
  • читать 1 минуту

В Саратове был подтверждён первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Саратовской области рассказало о состоянии здоровья пациентки, у которой официально… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.03.2020
  • читать 1 минуту

Ольга Зарубина потеряла сознание после участия в ток-шоу “На самом деле”

Певица Ольга Зарубина приняла участие в съёмках передачи “На самом деле”. Также… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 марта – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи, 19 марта – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 марта – ясно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 19 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев, 19 марта – пасмурно, до 8 °C | Подольск, 19 марта – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 19 марта – пасмурно, до 6 °C |