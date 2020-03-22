Сотрудники управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины в Нижневартовске, который отмечал свою свадьбу в кафе.

Это происшествие случилось в субботу, 21 марта, в банкетном зале заведения общепита под названием «Летучий голландец». Согласно имеющейся версии следствия, между 56-летним женихом и его 50-летним знакомым возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку. В ходе потасовки мужчина нанес серьезную рану ножом своему сопернику.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В ближайшее время он может быть заключен под стражу. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.