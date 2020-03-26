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На нескольких украинских «Телеграм»-каналах появилась информация о том, что трех бойцов Национальной гвардии посадили на карантин из-за коронавируса.

Нацгвардейцы оказались в госпитале EMEDS, расположенном в Константиновке, после контакта с сослуживцем, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили волонтеры из «Центра поддержки аэроразведки», которые также начали обвинять командование Украины в попытке скрыть данную информацию.

Согласно словам добровольцев, всех зараженных бойцов кладут в больницу, указывая, что они якобы получили ранения на поле боя. В настоящее время в госпитале лечатся, как минимум, пять военных.

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