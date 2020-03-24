В Набережных Челнах было раскрыто дело о найденных на Тогаевской свалке фрагментах человеческого тела.

Как сообщается, 17 марта на Тогаевской свалке была найдена нога мужчины в мусорном мешке. Спустя несколько дней, 23 марта, в одной из квартир на улице Раскольникова были найдены тела двух 34-летних мужчин. У одного из них отсутствовали ноги и ухо.

Согласно предварительной версии, один из мужчин приехал из Екатеринбурга к своему знакомому. Они распивали алкогольные напитки, и между ними начался конфликт. Один из них в итоге зарезал своего приятеля, положил его тело в ванную и отрезал ухо и ноги. После этого злоумышленник выбросил части тела, а через пару дней покончил с собой.

В квартире были найдены оружие убийства – ножи со следами крови, и пустые бутылки из-под алкоголя. Ведётся установление обстоятельств случившегося.