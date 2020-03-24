читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Набережных Челнах было раскрыто дело о найденных на Тогаевской свалке фрагментах человеческого тела.

Как сообщается, 17 марта на Тогаевской свалке была найдена нога мужчины в мусорном мешке. Спустя несколько дней, 23 марта, в одной из квартир на улице Раскольникова были найдены тела двух 34-летних мужчин. У одного из них отсутствовали ноги и ухо.

Согласно предварительной версии, один из мужчин приехал из Екатеринбурга к своему знакомому. Они распивали алкогольные напитки, и между ними начался конфликт. Один из них в итоге зарезал своего приятеля, положил его тело в ванную и отрезал ухо и ноги. После этого злоумышленник выбросил части тела, а через пару дней покончил с собой.

В квартире были найдены оружие убийства – ножи со следами крови, и пустые бутылки из-под алкоголя. Ведётся установление обстоятельств случившегося.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Атом Нововоронеж – Восход | Реал Мадрид (TAKA) – ПСЖ (FEARGGWP) | Бавария Мюнхен (PASHOK75) – Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) | Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) – Реал Мадрид (TAKA) | Наполи (kalibra) – Бавария Мюнхен (PASHOK75) | Реал Мадрид (TAKA) – Наполи (kalibra) | ПСЖ (FEARGGWP) – Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, развращавший двух школьниц

В Санкт-Петербурге был задержан 32-летний мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.03.2020
  • читать 1 минуту

Итальянцы удивились скоростью России в оказании помощи в борьбе с коронавирусом

В Италии были удивлены тем, насколько быстро Россия смогла перебросить свои силы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Назван способ США «выбить» Россию из Сирии

Константин Сивков, эксперт в военной сфере из РФ, сообщил о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 24 марта – ясно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 марта – дождь, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 24 марта – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Подольск, 24 марта – ясно, до 1 °C | Армавир, 24 марта – пасмурно, до 8 °C |