В Москве начинает действовать временный режим работы социальных учреждений. Продлится временный период с 28 марта по 5 апреля.

Как сообщается, все центры соцобслуживания в этот период будут работать в выездном режиме, а заявление на получение соцпомощи можно подать по Сети. Кроме того, специалисты смогут оказать по телефону помощь психолога и юриста.

В удалённом режиме будут работать центры помощи семьи и детям, где можно получить телефонную консультации и оформить заявления онлайн.

Отмечается, что в отделениях ЗАГСа с 30 марта по 3 апреля приём граждан осуществляться не будет. При этом регистрации или расторжения брака не будут отменены, их приёмы состоятся в соответствии с уже принятыми заявлениями. На регистрации ограничено число гостей до пяти человек.