Сегодня, 13 марта, в одном из многоквартирных жилых зданий поселка Южный, который расположен под Барнаулом, случился пожар.

Данный инцидент произошел в доме, находящемся на улице Куйбышева. Согласно словам свидетелей произошедшего, очаг возгорания находился на балконе второго этажа. Затем огонь охватил два верхних этажа. В результате пламя нанесло ущерб как минимум трем квартирам.

В настоящий момент времени пожарным уже удалось остановить распространение огня. Информации о пострадавших предоставлено не было. Неизвестно также, из-за чего именно случилось данное возгорание.