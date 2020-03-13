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Сегодня, 13 марта, в одном из многоквартирных жилых зданий поселка Южный, который расположен под Барнаулом, случился пожар.

Данный инцидент произошел в доме, находящемся на улице Куйбышева. Согласно словам свидетелей произошедшего, очаг возгорания находился на балконе второго этажа. Затем огонь охватил два верхних этажа. В результате пламя нанесло ущерб как минимум трем квартирам.

В настоящий момент времени пожарным уже удалось остановить распространение огня. Информации о пострадавших предоставлено не было. Неизвестно также, из-за чего именно случилось данное возгорание.

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