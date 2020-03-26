В Ленинградской области начнут проводить дезинфекцию мест общего пользования в жилых домах.

Как сообщается, в подъездах жилых домов региона должна быть организована регулярная влажная уборка помещений средствами, которые были рекомендованы Роспотребнадзором. Дезинфекции должны подвергаться такие часто используемые элементы, как дверные ручки, перила, кнопки вызова лифтов, панели домофонов. Кроме того, необходимо ежедневно осуществлять проветривание общих помещений.

Аварийно-диспетчерские службы, как сообщается, начинают работать в усиленном режиме. Также управляющая компания должна разместить сведения о профилактике вирусных инфекций на информационных досках, а также в Сети.