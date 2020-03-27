В Ленинградской области для проведения ремонтных дорожных работ будут использованы новые технологии.

Как сообщается, будет использован особый асфальт, имеющий название “Суперпейв”. Он был разработан по методу объёмного проектирования, а основная особенность такого асфальта в том, что подбор осуществляется не по стандартным ГОСТам, а с учётом интенсивности движения и особенностей климата.

Такой асфальт позволяет подобрать для каждого участка дороги подходящий ему битум, что позволяет намного дольше сохранять дорогу прочной. Также для герметизации мест примыкания асфальта к дороге и бордюрам, люкам канализации, водоотводным лоткам и фундаментам зданий, будет по-прежнему использована битумная лента. Это также позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия.