В Красноярском крае был найден труп младенца. Информация о страшной находке была подтверждена Следственным отделом.

Инцидент произошёл 21 марта в Минусинске. Тело младенца было обнаружено на берегу Минусинской протоки поблизости от драмтеатра. Новорождённого мальчика неизвестные завернули в полиэтиленовый пакет и выбросили на улицу. Нашли этот пакет сотрудники правоохранительных органов.

Для установления точной причины смерти младенца было назначено проведение экспертизы. Отмечается, что мальчик на вид полностью здоров и доношен.

Ведётся установление обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции ведут поиск роженицы и осуществляют поквартирный обход местных жительниц, находящихся в положении.